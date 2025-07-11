Муниципалов спросили, каких полномочий им не хватает

В Доме журналиста 11 июля состоялась очередная встреча "Экспертного клуба Петербурга". Участники встречи обсудили возможную муниципальную реформу, в рамках которой предполагается, что число муниципальных образований в Северной столице может сократиться за счет их объединения. Среди участников дискуссии оказалась глава МО "Поселок Стрельна" Ирина Климачева. Она, выслушав мнение коллег из других МО о нехватке финансирования и малого количества полномочий у органов местного самоуправления, поинтересовалась, каких именно возможностей им не хватает.

- А какие вы считаете, коллеги, полномочия можно было бы добавить органам местного самоуправления в городе федерального значения? Чтобы это не нарушало федеральный закон, чтобы это не нарушало компетенции исполнительных органов государственной власти. Мы говорим: "Добавьте нам денег, добавьте нам полномочий" - о каких полномочиях здесь может идти речь? - задалась вопросом Климачева.

Участники встречи озвучили такие варианты, как "все полномочия", чтобы вся власть в границах муниципального образования была сосредоточена именно у органов МСУ - с такой идеей выступил депутат МО "Княжево" Вячеслав Макурин. Депутат МО "Морские ворота" Кирилл Чигирин предположил, что муниципалы могли бы получить больше полномочий в сфере экологии и ЖКХ. Также частично упомянули проблему с "лоскутным одеялом" при организации уборки на территории, где один участок может частично находиться в зоне ответственности нескольких подрядных организаций.

Каких-либо конкретных предложений по необходимым полномочиям для муниципалов корреспондент ЗАКС.Ру от участников дискуссии не услышал.

Напомним, последние годы в Петербурге периодически вносятся корректировки в законодательство о местном самоуправлении, которые приводят к сокращению объема полномочий муниципалов. Все чаще их обязанности переходят районным администрациям.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру