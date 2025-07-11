Минюст признал иноагентом блогера Росова*

Список иностранных агентов удлинился 11 июля на шесть позиций, следует из информации на сайте Министерства юстиции. В реестр внесли блогера Николая Росова*, журналистов Валерия Поташова** и Дарью Литвишко***, активистов Павла Елизарова**** и Раису Зубареву*****, а также общественное движение "Наш выход"******.

Как считают в Минюсте, Росов* распространял фейки о решениях и политике российских властей, а также выступал против СВО. То же самое вкупе с участием в создании материалов нежелательных организаций вменили Поташову**. О Литвишко*** в ведомстве заявили, что она распространяла фейки о российских властях, участвовала в создании материалов нежелательных организаций и взаимодействовала с иноагентами.

Про Елизарова**** в Минюсте заявили, что тот участвовал в создании материалов иноагентов и распространял материалы нежелательных организаций, а заодно выступал против СВО и распространял фейки о российских властях. Зубарева*****, как считает Минюст, распространяла фейки о политике российских властей и "призывала к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

Наконец, о движении "Наш выход"****** в Минюсте заявили, что оно распространяло фейки о политике российских властей и недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа российской армии. Также в сообщении ведомства говорится, что организация выступала против СВО и участвовала в создании и распространении материалов нежелательных организаций и иноагентов.

*Минюст внес Николая Росова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Валерия Поташова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Дарью Литвишко в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Павла Елизарова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Раису Зубареву в единый реестр иноагентов

******Минюст внес общественное движение "Наш выход" в единый реестр иноагентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру