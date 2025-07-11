В Петербурге простились с Романом Старовойтом

Фото: Константин Леньков, ЗАКС.Ру

В Петербурге 11 июля прошли похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Проститься с чиновником пришли его родные, близкие и коллеги.

Старовойта похоронили на Смоленском кладбище. Он родился в Курской области, однако вскоре после рождения его семья переехала в Сосновый Бор в Ленинградской области. В Петербурге начался его профессиональный путь.

Проводить экс-министра в последний путь пришли главы трех регионов: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, а также губернатор Петербурга Александр Беглов. Последний приехал под конец церемонии.

Родные, близкие и коллеги начали собираться у главного входа на кладбище к 10:00.

Одним из первых пришел уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин. Он работал со Старовойтом в Смольном примерно в одно время.

Также пришел почтить память бывшего коллеги депутат Заксобрания Александр Ржаненков, который, так же как и Старовойт, работал в администрации Петербурга во время губернаторства Валентины Матвиенко. Он был единственным представителем городского парламента на похоронах. Слева от Ржаненкова - председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Старовойту было 53 года. До назначения на пост главы Минтранса он с 2018 по 2024 год возглавлял Курскую область. За годы службы он получил несколько государственных наград: орден Дружбы, орден Почета и орден Александра Невского.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов у гроба Романа Старовойта.

Родственники Романа Старовойта. Примерно три года назад он развелся с женой. Вместе они воспитывали двух дочерей.

Ассистентка Старовойта. Она была на опознании тела на месте, где чиновника обнаружили с огнестрельным ранением.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пришел к концу церемонии. После того, как он бросил горсть земли, он подошел к родственникам Старовойта.

Оставшуюся часть церемонии он провел в компании Максима Соколова.

Беглов в последнее время встречался с главой Минтранса чаще, чем с другими членами правительства России. Они регулярно пересекались в течение года для обсуждения масштабных проектов в городе. На момент публикации материала в пресс-службе Смольного не сообщали о визите губернатора на Смоленское кладбище.

Президент Владимир Путин освободил Старовойта от должности 7 июля. В тот же день экс-министра нашли мертвым.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру