Володин анонсировал ужесточение законодательства об иноагентах

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил в своих соцсетях 12 июля, что на следующей неделе нижняя палата парламента приступит к рассмотрению законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение порядка соблюдения законодательства об иностранных агентах. Согласно новому законопроекту, теперь лиц из реестра иноагентов можно будет привлечь к уголовной ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ст. 330.1 УК) за однократное административное нарушение. Сейчас уголовное дело возбуждают, если иностранный агент был дважды за год привлечен по КоАП за нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34 КоАП).

Володин ссылается на статистику Минюста, согласно которой "более 40%" иноагентов не соблюдают предписанные законом порядки. При этом за первую половину 2025 года российские суды не вынесли не одного приговора по уголовному делу за нарушение в этой сфере, а число административных дел в 2024 году достигло 689.

"Всё это говорит о необходимости ужесточения ответственности для тех, кто предал нашу страну. Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за пределами России, должны отвечать за свои действия по всей строгости", - говорится в сообщении Володина.

Отметим, по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах (ст. 330.1 УК), предусмотрено наказание - до 2 или до 5 лет лишения свободы в зависимости от инкриминируемой части статьи.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру