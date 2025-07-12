Беглов поздравил Петергоф с 320-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов 12 июля обратился к горожанам по случаю 320-летия Петергофа, сообщили в пресс-службе Смольного. Глава Северной столицы напомнил об истории города в годы Великой Отечественной войны и вкладе петербургских реставраторов в его восстановление.

"Трагической страницей в истории Петергофа стали годы Великой Отечественной войны, когда город был оккупирован, а его сокровища – разграблены. Благодаря подвигу ленинградских реставраторов ансамбль был возрожден и восхищает миллионы туристов со всего мира", - говорится в сообщении Беглова.

Градоначальник отметил, что за последние годы в Петергофе городские власти благоустроили более трех десятков дворов и общественных пространств, а в обозримом будущем здесь возведут дом молодежи и детскую школу искусств.

По случаю круглой даты с поздравлениями также выступил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

"Летняя резиденция императорской семьи, символ величия и красоты, сохранивший дух русской культуры и архитектуры – сегодня Петергоф является, пожалуй, крупнейшей жемчужиной Северной столицы. Город по праву гордится великолепными дворцами и потрясающими фонтанами, каждый из которых рассказывает свою уникальную историю", - передает слова председателя ЗакСа пресс-служба парламента.

Отпраздновать 320-летие города планируют сегодня на фестивале "Петров двор". Также пройдет торжественная церемония вручения знаков людям, удостоенным звания "Почетный житель муниципального образования Петергоф". Вечером на Красном пруду состоится фейерверк.

Константин Леньков / Фото: Смольный