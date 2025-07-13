Нападение с палкой на священника стало уголовным делом

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье о побоях (ст. 116 УК РФ) из-за нападения на 60-летнего настоятеля храма, расположенного при больнице. Инцидент произошел вечером 11 июля возле дома № 27 по проспекту Мечникова, где расположено лечебное учреждение.

Как сообщили в полиции, прихожане пресекли действия агрессора, а сам священник не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Прибывший на место наряд полиции задержал 43-летнего неработающего мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного доставили в отдел полиции для составления протокола, после чего поместили в спецприемник. Как установили правоохранители, гражданин повредил автомобиль, припаркованный у храма. Услышав замечание со стороны двух прихожанок, он ударил одну из них. Настоятель церкви заступился за женщин, после чего петербуржец напал на него.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру