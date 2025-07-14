Госдума на неделе рассмотрит вопрос о дополнительных госпошлинах для мигрантов

Депутаты Государственной думы рассмотрят на этой неделе вопросы о введении новых государственных пошлин для мигрантов, сообщил 14 июля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Параллельно планируется также заняться законопроектами об увеличении ряда госпошлин, которые должны оплачивать иностранцы.

Как отметил Володин в своем Telegram-канале, сейчас прибывающие из невизовых стран иностранцы должны получать патент на ведение деятельности в России. В среднем стоимость патента составляет 8-10 тысяч рублей. Мигранты из визовых стран должны оформлять разрешение на работу.

Согласно внесенным в Госдуму законопроектам, в России могут установить дополнительные госпошлины для иностранцев. В частности, стоимость получения патента или разрешения на работу может составить 4,2 тысяч рублей, а за дубликат этих документов предлагают просить 2,1 тысячи рублей. Коме того, планируется пересмотреть ряд тарифов, включая цену постановки иностранцев на учет по месту пребывания, регистрации иностранцев и продления срока их временного пребывания в России.

"Всё это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания", — присовокупил к опубликованной информации Володин.

В целом, по версии спикера, введение новых пошлин должно будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции в стране.

Неделей ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о повышении ряда государственных пошлин для автовладельцев и иностранных граждан. В случае его принятия, в частности, может вырасти стоимость получения паспорта транспортного средства и внесения изменений в него, выдачи национальных водительских прав и государственных регистрационных знаков.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру