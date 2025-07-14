Рябоконь пообещал разобраться с заменой инвалидного кресла для петербурженки

Проблема с отказом заменить петербурженке излишне габаритное инвалидное кресло дошла до внимания депутата Законодательного собрания Андрея Рябоконя, о чем он сообщил 14 июля в своем Telegram-канале. Парламентарий пообещал добиваться замены для того, чтобы жительница города могла самостоятельно выбираться из квартиры.

Разобраться в ситуации Рябоконя попросили в ходе личного квартирного приема во Фрунзенском районе. Местная жительница после потери ноги лишилась возможности выходить на улицу. Ей предоставили инвалидное кресло, однако оно из-за своих размеров не помещается в лифт, отметил депутат. В результате петербурженка не может покинуть жилье.

"По словам заявительницы, представители профильного ведомства сообщили ей, что заменить кресло не могут, и предложили это продать, а на вырученные деньги купить себе новое", — написал Рябоконь и добавил, что подобный подход "вызывает недоумение".

Депутат пообещал обратиться в ответственные органы с просьбой заменить предоставленное женщине инвалидное кресло на иное меньшего размера.

Ранее Рябоконь занимался вопросом состава семян подсолнечника, продаваемых в Петербурге. Ранее в СМИ сообщалось о торговле в магазинах города семечками с высоким содержанием кадмия. По итогам проведенной с подачи депутата проверки выяснилось, что превышения допустимой нормы кадмия в отобранных пробах не наблюдалось.

Андрей Казарлыга, фото: Рябоконь Андрей / Telegram