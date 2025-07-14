Прокуратура насчитала нарушения с установкой 56 детских аттракционов

В Петербурге возбуждено дело о нарушении правил размещения аттракционов (ст. 44_6 закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"), сообщили 14 июля в пресс-службе прокуратуры города. Причиной послужили выявленные нарушения при установке 56 детских аттракционов в Калининском районе.

Согласно сообщению, нарушение выявила районная прокуратура в ходе проведенной проверки. "Установлено, что сведения о 56 детских игровых автоматах <...> отсутствуют в Дислокации размещения аттракционного оборудования на территории Санкт-Петербурга", — говорится в распространенном сообщении.

Сами аттракционы расположены в торгово-развлекательном комплексе на проспекте Культуры. Материалы дела направлены в ГАТИ для рассмотрения и принятия решения.

В соответствии с законом, за нарушение правил установки аттракционов предусмотрены штрафы. Для физлиц они составляют от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру