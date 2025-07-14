"Единая Россия" к осени переедет на Невский проспект

В петербургском отделении партии "Единая Россия" вовсю идет переезд в новое помещение на Невском проспекте 146 лит. А. Сейчас на площадке идет ремонт. Как уточнили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии, завершить переезд планируется осенью. Прежний адрес покинули как исполком регионального отделения, так и приемная Дмитрия Медведева.

"Но для того, чтобы наши встречи проходили в достойных условиях, нужно закончить ремонт. В эту работу включились руководство и сотрудники исполкома, молодогвардейцы, помогают наши друзья из Петербургского метрополитена. Вместе мы стараемся максимально приблизить дату открытия — о ней всех обязательно оповестим", - сообщили в соцсетях партии.

На кадрах, опубликованных в ЕР, запечатлены руководитель петербургского исполкома партии Александр Серавин, первый заместитель Сергей Григорьев, а также пресс-секретарь городского отделения Станислав Кукарцев. На кадрах единороссы в строительной робе осматривают интерьеры новой площадки.

"Единая Россия" переедет в историческое здание Миняевского рынка. В 1930-х годах здание было перестроено в стиле конструктивизма. Располагается на территории МО "Смольнинское".

Константин Леньков / Фото "Единая Россия" в Петербурге