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Новости 14 июля 2025, 19:55

Дрозденко встретился с Ксенией Горячевой

фото ЗакС политика Дрозденко встретился с Ксенией Горячевой

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 14 июля провел встречу с депутатом Государственной думы от "Новых людей" Ксенией Горячевой. Согласно публикации в соцсетях Дрозденко, речь шла о поддержке правительством области партийных инициатив. 

Так, руководство Ленинградской области намерено поддержать шесть предложений "Новых людей", связанных с экологией, организацией конкурсов молодых исполнителей, гастрономические проекты с местными производителями, программой по обмену одежды западных брендов на российские аналоги, тренингами для предпринимателями и различными досуговыми мероприятиями. 

"Уверен, что эти совместные проекты станут важными шагами, которые позволят нам продолжить обеспечивать высокий уровень жизни в Ленобласти и выиграть конкуренцию за молодежь", - написал Дрозденко по итогам встречи. 

Отметим, в партии "Новые люди" не стала выдвигать своего кандидата на губернаторские выборы, которые пройдут в сентябре 2025 года. 

Константин Леньков / Фото Александр Дрозденко


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Упоминаемые персоны
Горячева Ксения Александровна 






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