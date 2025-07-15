Бельский вручил благодарности редакции "Комсомольской правды" в Петербурге

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский посетил городскую редакцию "Комсомольской правды" и вручил журналистам издания благодарности и благодарственные письма, об этом политик сообщил 15 июля в своем Telegram-канале.

"С "Комсомолкой" у меня давние добрые отношения: бываю в эфире, охотно даю интервью. Здесь умеют слушать, находить главное, спрашивать прямо, но интеллигентно. Сразу видно — работают не для галочки, а ради любимых читателей и слушателей", - написал Бельский и поблагодарил журналистов за их работу.

"Комсомольская правда" в 2025 году отмечает 100-летний юбилей. Первый выпуск этой газеты вышел в свет 24 мая 1925 года. С вековым юбилеем издание весной поздравлял президент России Владимир Путин.

Александр Бельский — частый гость в эфире радио "Комсомольская правда". Так, например, в мае он во время программы заявил, что руководству "Роснефти" стоит подумать над тем, чтобы уступить место в центре города, где располагается одна из заправок компании, для строительства выхода из метро "Театральная". Уже в июле стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил проект планировки для обустройства выхода со станции на месте заправки.

фото из Telegram-канала Александра Бельского