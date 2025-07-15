У жителя Мурманской области отобрали кроссовки и iPhone в Московском районе

Полиция разыскивает троих неизвестных, напавших на жителя Мурманской области в Московском районе города на Неве, сообщила 15 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около трех часов ночи 14 июля возле дома № 19 на Бассейной улице. Трое неизвестных напали на 28-летнего прохожего, избили его и отобрали у него кроссовки, наручные часы и телефон iPhone. Пострадавший был доставлен в больницу, где врачи диагностировали у него ушибы и перелом челюсти.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в полиции.

Напомним, в мае прокуратура Кировского района Петербурга передала в суд материалы уголовного дела о краже кроссовок из магазина на Ленинском проспекте. Стоимость похищенной обуви составляла около 6 тысяч рублей. Обвиняемый по делу признался, что хотел перепродать эти кроссовки.

фото ЗАКС.Ру