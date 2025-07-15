За петербургскими дворниками хотят следить с помощью мобильного приложения

Смольный планирует контролировать работу дворников с помощью специального мобильного приложения, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в опубликованном 15 июля интервью "Фонтанке.ру".

"Есть пилотные решения для работников ручного труда в виде мобильного приложения, которое позволит фиксировать их трек и работу, время начала и окончания смены, выполненные задания и другие важные данные для прозрачного контроля их работы", - заявил чиновник.

Подобным образом в городе уже осуществляется контроль за уборочной техникой. Как отметил Разумишкин, до прошлого года деятельность работников ручного труда сложно поддавалась мониторингу. С помощью нового приложения в Смольном надеются предоставить дворникам возможность отмечаться на смене, получать задания, видеть, где находятся их коллеги, и осуществлять фотофиксацию выполненной работы.

Напомним, с июля петербургским коммунальщикам, занимающимся уборкой улиц, повысили зарплату на 15%, как сообщал ранее губернатор Александр Беглов. Так, труд дворника теперь оплачивается в размере 65 тысяч рублей в месяц, а механизаторы могут за месяц получить 99 тысяч рублей.

фото ЗАКС.Ру