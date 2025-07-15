Цивилев просит увеличить штрафы для водителей автобусов за звонки за рулем

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев направил обращение в департамент госполитики в области автомобильного и пассажирского транспорта Министерства транспорта с предложением ужесточить наказание для водителей общественного транспорта за использование мобильных телефонов во время движения. Об этом 15 июля сообщила "Парламентская газета".

По мнению парламентария, звонки по телефону могут снижать внимание водителя, который несет ответственность за безопасность своих пассажиров. Цивилев в своем обращении сообщил, что ему часто поступают жалобы от петербуржцев, недовольных тем, что водители общественного транспорта отвлекаются на видеозвонки, переписки по личным вопросам.

"Действующий штраф водители не воспринимают всерьёз, а автопарки из-за дефицита кадров ограничиваются устными предупреждениями", - написал депутат в своем telegram-канале.

Сейчас штраф за использование телефона без гарнитуры за рулем составляет 1500 рублей (12.36.1 КоАП РФ). Цивилев считает, что для тех, кто управляет общественным транспортом, штраф должен быть выше — 15 тысяч рублей. Также он предлагает рассмотреть возможность ужесточить наказания и за другие нарушения ПДД для водителей автобусов, трамваев и троллейбусов.

Отметим, предложения повысить штрафы за использование телефонов за рулем звучат уже не в первый раз. Так, в 2019 году депутат Госдумы VII созыва Вячеслав Лысаков предлагал увеличить их до 5 тысяч рублей. В 2021 году в СМИ рассказывали об обращениях общественников к ГИБДД с предложением повысить штрафы уже до 10 тысяч рублей.

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