Из-за хищения аванса у "Метростроя Северной столицы" завели уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело о мошенничестве из-за невыполненного госконтракта на поставку оборудования для метростроителей, сообщила 15 июля пресс-служба городской прокуратуры.

По данным ведомства, некому индивидуальному предпринимателю были выплачены 440 тысяч рублей авансом за поставку нутромера микрометрического для "Метростроя Северной столицы". Однако в положенный срок, как указали в прокуратуре, подрядчик свои обязательства перед заказчиком так и не выполнил.

Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку и выявила признаки хищения средств. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

На сайте госзакупок имеются сведения о похожем контракте, заключенном "Метростроем Северной столицы" с ИП в 2023 году. В 2024 году договор между сторонами был расторгнут. Позже "Метрострой" обратился в Арбитражный суд, чтобы взыскать с подрядчика выплаченные 440 тысяч рублей, а также неустойку. В феврале 2025 года суд удовлетворил иск "Метростроя", а в марте был выдан исполнительный лист на взыскание средств с ответчика.

фото ЗАКС.Ру