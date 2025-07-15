Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 15 июля 2025, 15:16

Рябоконь попросил муниципалов из "Волковского" отремонтировать детскую площадку

фото ЗакС политика Рябоконь попросил муниципалов из "Волковского" отремонтировать детскую площадку

Депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь ("Единая Россия") направил обращение в МО "Волковское" с просьбой провести ремонт детской площадки на улице Салова, 24. Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале 15 июля. 

По словам депутата, с жалобами на состояние площадки к нему обратились местные жители. Рябоконь лично съездил на место и заключил, что оборудование действительно нуждается в обновлении. "Убедился, что объект находится в аварийном состоянии и требует ремонта", - написал депутат.

На фотографиях, которые опубликовал единоросс, видно, что ступеньки конструкции частично сломаны, а на горке видны трещины.  

Отметим, в марте 2025 года администрация МО "Волковское" заключила контракт на содержание объектов благоустройства на спортивных и детских площадках на 23 млн рублей. В адресной программе этого контракта значится и площадка на улице Салова, 24. 

фото из канала Андрея Рябоконя


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Волковское
Упоминаемые персоны
Рябоконь Андрей Алексеевич 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама