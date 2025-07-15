Муниципала из Курортного района наказали за плохую работу с сайтом

Должностное лицо местной администрации одного из муниципалитетов Курортного района привлекли к административной ответственности из-за недостаточного информирования о мероприятиях в области охраны окружающей среды на сайте МО, сообщили 15 июля в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным надзорного ведомства, на сайте муниципалитета не публиковались результаты выполнения работ по компенсационному озеленению. В отношении ответственного за это сотрудника местной администрации был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети "Интернет" информации о деятельности органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации установлена федеральным законом). По итогам рассмотрения этого протокола судья решил ограничиться предупреждением.

В сообщении прокуратуры не указывается, в каком именно муниципалитете было обнаружено это нарушение.

Отметим, судя по данным на сайте мировых судей Петербурга, в июне к ответственности по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ, например, привлекалась Мария Евсеенко, чье имя и фамилия совпадают с данными заместителя главы администрации МО "Поселок Молодежное".

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