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Новости 15 июля 2025, 18:31

СК проводит проверку из-за обрушения стены паркинга на автосервис

фото ЗакС политика СК проводит проверку из-за обрушения стены паркинга на автосервис

Сотрудники ГСУ Следственного комитета по Петербургу начали процессуальную проверку по факту обрушения стены демонтируемого паркинга на автосервис в Транспортном переулке, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 15 июля во время сноса здания паркинга. Стена демонтируемого объекта обрушилась на расположенный рядом автосервис. Как сообщили сотрудники автосервиса "Фонтанке.ру", в результате происшествия проломилась крыша ангара и было повреждено дорогостоящее оборудование. Пострадавших нет, уточнили в СК. 

Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, попадающего под ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ). Следователи работают на месте происшествия и намерены установить все обстоятельства случившегося и лиц, ответственных за проведение работ. 

кадр из видео пресс-службы ГСУ СК по Петербургу


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