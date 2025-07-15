СК проводит проверку из-за обрушения стены паркинга на автосервис

Сотрудники ГСУ Следственного комитета по Петербургу начали процессуальную проверку по факту обрушения стены демонтируемого паркинга на автосервис в Транспортном переулке, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 15 июля во время сноса здания паркинга. Стена демонтируемого объекта обрушилась на расположенный рядом автосервис. Как сообщили сотрудники автосервиса "Фонтанке.ру", в результате происшествия проломилась крыша ангара и было повреждено дорогостоящее оборудование. Пострадавших нет, уточнили в СК.

Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, попадающего под ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ). Следователи работают на месте происшествия и намерены установить все обстоятельства случившегося и лиц, ответственных за проведение работ.

кадр из видео пресс-службы ГСУ СК по Петербургу