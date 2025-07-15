Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 15 июля 2025, 18:47

Депутат МО "Морские ворота" попросил Беглова взять на баланс заброшенный ДК на Гутуевском острове

фото ЗакС политика Депутат МО "Морские ворота" попросил Беглова взять на баланс заброшенный ДК на Гутуевском острове

Представитель партии ЛДПР в муниципальном совете МО "Морские ворота" Кирилл Чигирин обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой взять на баланс заброшенное здание Дома культуры моряков на Гутуевском острове. Муниципал отмечает, что сегодня городские власти могли бы разместить в здании досуговый центр. Копия обращения к губернатору есть в распоряжении ЗАКС.Ру. 

"В связи с чем прошу Вас рассмотреть возможность решения по взятию на баланс города Санкт-Петербурга части Дома Культуры Моряков у "Росморпорт" по адресу Санкт-Петербург, ул Виндавская, д.2 для проведения реставрационных работ для дальнейшего расположения там кружков и секций для детей и подростков Санкт-Петербурга", - говорится в письме на имя губернатора. 

Здание было построено в 1932-1933 годах по проекту архитектора Николая Сабурова. В 1959 году оно было восстановлено после Великой Отечественной войны. В последний раз здание реконструировали в 2021 году, писало издание "Канонер". Часть перестроенного крыла объекта стала гостиницей.

Отметим, "Канонер" писал о возможности восстановления здания еще в 2011 году, однако владелец здания  ФГУП "Росморпорт" отверг предложения администрации Кировского района о покупке здания. 

Константин Леньков / Фото Кирилл Чигирин


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Чигирин Кирилл Александрович
Упоминаемые персоны
Чигирин Кирилл Александрович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама