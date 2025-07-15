Депутат МО "Морские ворота" попросил Беглова взять на баланс заброшенный ДК на Гутуевском острове

Представитель партии ЛДПР в муниципальном совете МО "Морские ворота" Кирилл Чигирин обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой взять на баланс заброшенное здание Дома культуры моряков на Гутуевском острове. Муниципал отмечает, что сегодня городские власти могли бы разместить в здании досуговый центр. Копия обращения к губернатору есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

"В связи с чем прошу Вас рассмотреть возможность решения по взятию на баланс города Санкт-Петербурга части Дома Культуры Моряков у "Росморпорт" по адресу Санкт-Петербург, ул Виндавская, д.2 для проведения реставрационных работ для дальнейшего расположения там кружков и секций для детей и подростков Санкт-Петербурга", - говорится в письме на имя губернатора.

Здание было построено в 1932-1933 годах по проекту архитектора Николая Сабурова. В 1959 году оно было восстановлено после Великой Отечественной войны. В последний раз здание реконструировали в 2021 году, писало издание "Канонер". Часть перестроенного крыла объекта стала гостиницей.

Отметим, "Канонер" писал о возможности восстановления здания еще в 2011 году, однако владелец здания ФГУП "Росморпорт" отверг предложения администрации Кировского района о покупке здания.

Константин Леньков / Фото Кирилл Чигирин