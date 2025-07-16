В ЗакСе предложили поддерживать НКО за содействие внедрению комплекса ГТО

Меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Петербурге могут распространить на НКО, содействующие внедрению комплекса "Готов к труду и обороне" и развитию военно-прикладных видов спорта, следует из информации на сайте Законодательного собрания. Соответствующий законопроект внесли 14 июля депутаты Всеволод Беликов, Андрей Малков, Дмитрий Павлов и Денис Четырбок.

Поправка вносится в действующий закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге". Согласно норме, претендовать на поддержку могут НКО, чья сфера деятельности соответствует перечисленным в законе направлениям. Депутаты хотят расширить этот перечень, добавив в него такую позицию, как "содействие внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", развитию военно-прикладных видов спорта".

В числе прочего, поддержка социально ориентированных НКО предусматривает перечисление им субсидий из бюджета Петербурга. Также им могут передавать государственное имущество в пользование или владение и оказывать информационную, консультационную и иные виды помощи.

Система ГТО воссоздает аналогичный комплекс, существовавший в СССР в 1931-1991 годах. Указ о возрождении ГТО был подписан президентом Владимиром Путиным в 2014 году.

В конце мая ЗакС поддержал в первом чтении проект фракции ЛДПР о предоставлении мер поддержки социально ориентированным НКО, занятым в сфере адаптации граждан, вышедших из мест лишения свободы.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру