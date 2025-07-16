В Петербурге не планируют создавать пляжи для собак

Предложение депутата Законодательного собрания Петербурга Алексея Цивилева о создании специальных пляжей для выгула и купания собак не нашло поддержки в правительстве города, следует из ответа вице-губернатора Евгения Разумишкина на обращение парламентария. Документ Цивилев опубликовал в своих соцсетях 16 июля.

"...Использование акватории водных объектов (включая пляжи, предназначенные для рекреации) не предусматривает размещение специально оборудованных зон для собак", - сообщил в ответе Разумишкин, сославшись на действующие санитарные нормы.

Также вице-губернатор обратил внимание Цивилева на то, что на территориях зеленых насаждений общего пользования в Петербурге выгул собак запрещен, а значит, и создать там специальные площадки для животных не представляется возможным.

Депутат Цивилев с аргументами Смольного несогласен. Он в своем посте напомнил, что в Москве и Сочи уже есть примеры создания контролируемых зон для собак с водоемами, которые в том числе привлекают туристов с питомцами.

"Это доказывает, что возможность организации безопасных пространств для отдыха с животными существует — нужно лишь найти баланс между соблюдением санитарных норм, интересами горожан и потребностями владельцев собак", - считает парламентарий.

Напомним, Алексей Цивилев в начале июля направил свое предложение о создании пляжей для собак в связи с появившейся в СМИ информацией о готовящемся МЧС запрете на посещение пляжей с домашними животными. Ожидается, что запрет могут ввести уже с 1 сентября этого года. По мнению петербургского депутата, запрет без разумной альтернативы не является оптимальным решением. Он считает, что животным необходим активный образ жизни, а в городских условиях подходящих площадок для выгула недостаточно.

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