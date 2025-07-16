Депутаты ЗакСа хотят, чтобы правительство Петербурга боролось с клещами

Группа депутатов Законодательного собрания Петербурга подготовила законопроект о наделении городского правительства полномочиями по проведению противоклещевых мероприятий. Документ опубликован на сайте парламента.

Проект подразумевает внесение изменений в закон "Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге". Авторами инициативы выступили Александр Малькевич, Андрей Алескеров, Михаил Барышников, Всеволод Беликов, Вера Сергеева и Андрей Рябоконь. В пояснительной записке к законопроекту депутаты приводят статистику по обращениям в медорганизации из-за укусов клещей в городе: в 2021 году - 3979 человек, в 2022 году - 17921 человек, в 2023 году - 20672 человека.

"После укусов клещей у людей выявляют опасные заболевания, такие как энцефалит и боррелиоз. Отмечу, что по данным Роспотребнадзора, более 25% пострадавших от нападения клещей остаются инвалидами", - сообщил в своем Telegram-канале Рябоконь.

По его мнению, наделение правительства города дополнительными полномочиями должно поспособствовать борьбе с распространением клещей.

Отметим, как сообщал 15 июля телеканал "Санкт-Петербург", начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ирина Катаева заявила, что с начала 2025 года в Петербурге за помощью к медикам после укусов клещей обратилось на 11% больше людей, чем за аналогичный период 2024 года.

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