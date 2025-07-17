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Новости 17 июля 2025, 11:05

Смольный покинул зампред комитета по вопросам законности

фото ЗакС политика Смольный покинул зампред комитета по вопросам законности

Заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Владимир Гусев, который курировал вопросы ГО и ЧС, покинул должность. Он не работает в ведомстве с понедельника, 14 июля, выяснил ЗАКС.Ру. Эту информацию подтвердили корреспонденту ЗАКС.Ру в комитете. 

Гусев курировал работу подведомственного управления организации мероприятий гражданской защиты и пожарной безопасности, а также отдела по вопросам гражданской обороны и регионального государственного надзора в области чрезвычайных ситуаций. Он проработал в комитете около пяти лет. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал об уходе с должности заместителя председателя комитета финансов Романа Пинуса.

Константин Леньков / Фото: Скриншот сайта Смольного


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