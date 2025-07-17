Во время ограничений в Пулково два самолета ушли на запасной аэродром

За время действия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пулково" на запасной аэродром ушли два самолета, сообщили 17 июля в Telegram-канале "Представитель Росавиации".

Ограничения были введены около 5 утра, об их снятии в пресс-службе Росавиации заявили в 7:15. Подчеркивалось, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

"В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" два самолета, выполнявших рейсы в Санкт-Петербург", - заявили в канале "Представитель Росавиации.

Напомним, в ночь на 17 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона. Позже в своем Telegram-канале он сообщил, что в Кировском районе Ленобласти были сбиты два беспилотника. Режим воздушной опасности был снят в регионе к 7:40 утра.

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