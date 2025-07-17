ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17 июля 2025, 12:33

Дегтярев заявил, что Россия готова снова подать заявку на проведение Олимпиады

фото ЗакС политика Дегтярев заявил, что Россия готова снова подать заявку на проведение Олимпиады

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что страна может в третий раз провести Олимпиаду, поэтому будет вновь подавать заявки на проведение соревнований сообщает ТАСС 17 июля. 

По словам Дегтярева, вся необходимая инфраструктура для крупного спортивного события в России имеется. 

"Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние", - цитирует Дегтярева агентство. 

Напомним, летние Олимпийские игры в 1980 году проходили в Москве. Зимняя Олимпиада в России прошла в 2014 году в Сочи.

фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама