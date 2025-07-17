Дегтярев заявил, что Россия готова снова подать заявку на проведение Олимпиады

Министр спорта России Михаил Дегтярев считает, что страна может в третий раз провести Олимпиаду, поэтому будет вновь подавать заявки на проведение соревнований сообщает ТАСС 17 июля.

По словам Дегтярева, вся необходимая инфраструктура для крупного спортивного события в России имеется.

"Конечно, будем заявляться в будущем и сможем провести на самом высоком уровне, мы это уже доказали дважды. Рано или поздно все отношения восстановим, раскатаем все маршруты на Олимпийские игры и, я уверен, заявимся и на зимние, и на летние", - цитирует Дегтярева агентство.

Напомним, летние Олимпийские игры в 1980 году проходили в Москве. Зимняя Олимпиада в России прошла в 2014 году в Сочи.

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