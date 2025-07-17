Число преступлений на транспорте сократилось в Петербурге на 9 %

В первом полугодии 2025 года в Петербурге стало меньше преступлений, совершенных на транспорте, сообщили в пресс-службе Смольного 17 июля.

Данные были озвучены в ходе заседания коллегии Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, в котором принял участие губернатор города Александр Беглов.

"В первом полугодии этого года число преступлений на транспорте в Петербурге сократилось почти на 9%. Повысилась раскрываемость, расследованы практически все грабежи, кражи грузов и экономические преступления", - заявили в пресс-службе администрации.

Беглов во время мероприятия отметил успешную работу правоохранительных органов по обеспечению безопасности в Петербурге. Он особо отметил, что с начала года по СЗФО прошло более тысячи поездов с организованными детскими группами и не было допущено ни одного происшествия с участием детей.

"Важно, чтобы петербуржцы и гости города ощущали себя спокойно и в безопасности. Благодаря вам, несмотря на рост пассажиропотока, преступлений становится меньше", - поблагодарил правоохранителей губернатор.

фото с сайта Смольного