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Новости 17 июля 2025, 20:41

Путин поручил представить ограничения по работе зарубежных сервисов в России

фото ЗакС политика Путин поручил представить ограничения по работе зарубежных сервисов в России

Российское правительство должно представить предложения о введении дополнительных ограничений для работы в стране программного обеспечения из недружественных государств, соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано 17 июля на сайте Кремля. Речь идет, в том числе, о коммуникационных сервисах.

"Представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", — говорится в выложенном списке поручений, утвержденных по итогам встречи с представителями деловых кругов.

Срок подготовки предложений установлен до 1 сентября.

Сама встреча состоялась 26 мая. На ней Путин заявил о необходимости отучать россиян от "вредных привычек" пользоваться зарубежными IT-сервисами. Высказывание прозвучало в ответ на жалобу гендиректора ПАО "ИВА" Станислава Иодковского о том, что жители страны не торопятся переходить на отечественное ПО. Тогда же президент призвал "душить" не до конца покинувшие Россию иностранные сервисы.

Андрей Казарлыга, фото: Kremlin.ru


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