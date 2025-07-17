Путин поручил представить ограничения по работе зарубежных сервисов в России

Российское правительство должно представить предложения о введении дополнительных ограничений для работы в стране программного обеспечения из недружественных государств, соответствующее поручение президента Владимира Путина опубликовано 17 июля на сайте Кремля. Речь идет, в том числе, о коммуникационных сервисах.

"Представить предложения <...> о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах", — говорится в выложенном списке поручений, утвержденных по итогам встречи с представителями деловых кругов.

Срок подготовки предложений установлен до 1 сентября.

Сама встреча состоялась 26 мая. На ней Путин заявил о необходимости отучать россиян от "вредных привычек" пользоваться зарубежными IT-сервисами. Высказывание прозвучало в ответ на жалобу гендиректора ПАО "ИВА" Станислава Иодковского о том, что жители страны не торопятся переходить на отечественное ПО. Тогда же президент призвал "душить" не до конца покинувшие Россию иностранные сервисы.

Андрей Казарлыга, фото: Kremlin.ru