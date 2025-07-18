Путин наградил главу КСП Желудкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Глава Контрольно-счетной палаты Петербурга Константин Желудков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени в соответствии с указом президента Владимира Путина, подписанным 17 июля. Кроме него, свою награду получил почетный гражданин Петербурга Василий Волобуев.

Как гласит текст указа, Желудков был удостоен награды с формулировкой "за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу". В Telegram-канале КСП 18 июля поздравили руководителя с получением медали ордена и пожелали ему "крепкого здоровья, процветания и дальнейших профессиональных успехов".

Председатель Совета организации ветеранов Санкт-Петербурга Волобуев награжден орденом Александра Невского. Этим отметили его активную общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Кроме того, в соответствии с указом "О поощрении" была объявлена благодарность полпреду президента в СЗФО Александру Гуцану. Этим отметили его заслуги в обеспечении деятельности главы государства и многолетнюю добросовестную работу.

В минувшем июне Желудков был переизбран на должность председателя КСП. Ведомство он возглавляет с 2020 года. Волобуев получил звание почетного гражданина Петербурга в мае. Кроме него, почетными гражданами также были признаны глава общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова и член совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения Зиновий Меркин.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру