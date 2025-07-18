Петербурженка стала фигуранткой дела о фейках про армию из-за поста в соцсети

В Петербурге задержали женщину из-за публикации в социальной сети недостоверных сведений о российской армии. Ей предъявлено обвинение по статье о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ст. 207.3 УК), сообщили в Следственном комитете 18 июля. В скором времени силовики намерены обратиться в суд с ходатайством о ее аресте.

Пресс-служба СК уточнила, что поводом для уголовного дела стала публикация от ноября 2024 года. Данных о личности обвиняемой в Следкоме не привели.

"По данным следствия, в ноябре 2024 года фигурантка разместила в открытом доступе в социальной сети для свободного просмотра сведения, содержащие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, в СК сообщили, что обвинение предъявлено по первой части статьи - ей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. До этого большинство уголовных дел о фейках про армию в Петербурге возбуждали по более тяжкой части статьи.

Константин Леньков / Кадр из видео СК