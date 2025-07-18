Зампредседателя правительства Новгородской области арестовали по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя председателя правительства Новгородской области Станислава Шульцева, сообщила 18 июля пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Защита просила избрать для Шульцева меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, однако суд постановил отправить его под арест на месяц и 30 дней.

Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале сообщил, что региональное правительство оказывает содействие следственным органам по этому делу.

"Выводы сделаем после окончания следственных действий и процедур. Сейчас могу заявить одно совершенно точно: есть два базовых требования к каждому члену регионального правительства — честность, преданность своему делу и интересам жителей Новгородчины", - заявил он.

Станислав Шульцев занимал пост заместителя председателя правительства Новгородской области с декабря 2019 года. До этого с 2017 года руководил департаментом транспорта и дорожного хозяйства и был министром транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона. Сейчас информация о нем удалена с сайта правительства Новгородской области.

фото пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы