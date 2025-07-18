На Большом семейном фестивале в Петербурге организуют приемную депутатов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга и Государственной думы проведут прием граждан на Большом семейном фестивале в парке Авиаторов. График встреч с парламентариями опубликован в группе мероприятия "ВКонтакте".

ЗакС на фестивале 19 июля представят депутаты "Единой России" Алексей Цивилев и Денис Четырбок. От Госдумы на мероприятии прием проведет Виталий Милонов. 20 июля гости фестиваля смогут задать свои вопросы депутату Заксобрания Александру Малькевичу.

Организаторы праздника в парке Авиаторов сообщают, что пока взрослые будут получать консультации депутатов, их дети смогут попробовать себя в качестве журналистов в импровизированной студии.

Большой семейный фестиваль для жителей Московского и Кировского районов пройдет в парке Авиаторов 19 и 20 июля. В программе заявлено более 20 мастер-классов, площадки о досуге для петербуржцев серебряного возраста, кружках для детей, спорте и культуре. Среди развлечений для детей будут в том числе шоу мыльных пузырей, батуты, гонки на электромашинках и сладкая вата. Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию в сообществе мероприятия.

фото ЗАКС.Ру