Петербуржца оштрафовали за нетрезвые рассуждения о СВО

Выборгский районный суд оштрафовал Игоря Шаткова на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщила 18 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Причиной для составления протокола послужили сделанные днем ранее публичные высказывания горожанина.

Как установил суд, 17 июля поблизости от железнодорожной платформы "Удельная" Шатков делился личным мнением об участии российской армии в СВО. Содержание речи посчитали дискредитирующим Вооруженные силы.

В суде гражданин вину признал и раскаялся. Согласно сделанному признанию, он находился под впечатлением от компьютерной игры и при этом был нетрезв.

"Дополнил, что впредь подобного не допустит, поскольку намерен вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, ограничить употребление алкоголя, создать семью", — передает суть заявления Шаткова судебная пресс-служба.

Напомним, в июне Петроградский районный суд оштрафовал на 40,5 тысячи рублей осужденную активистку Дарью Козыреву из-за высказываний, допущенных ею в своем последнем слове на процессе о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). До этого на заседании Куйбышевского районного суда штраф в размере 10 тысяч рублей назначили блокаднице Людмиле Васильевой из-за проведенного пикета.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру