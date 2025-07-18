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Новости 18 июля 2025, 17:32

СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке в Петербурге

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке в Петербурге

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных  работ, повлекшее по неосторожности смерть человека ( ч. 2 ст. 216 УК РФ) было возбуждено Следственным комитетом из-за происшествия на стройке в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба ведомства 18 июля.

Инцидент произошел на строительном объекте в поселке Ручьи. Рабочего ударило бетонной плитой. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют, кто был ответственным за безопасность работ лицом. 

В Государственной инспекции труда "Фонтанке.ру" сообщили, что погибший был иностранцем, недавно ему исполнилось 34 года. Бетонная плита упала на него во время монтажа. 

фото пресс-службы ГСУ СК по Петербургу


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