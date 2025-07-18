СК возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на стройке в Петербурге

Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека ( ч. 2 ст. 216 УК РФ) было возбуждено Следственным комитетом из-за происшествия на стройке в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба ведомства 18 июля.

Инцидент произошел на строительном объекте в поселке Ручьи. Рабочего ударило бетонной плитой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют, кто был ответственным за безопасность работ лицом.

В Государственной инспекции труда "Фонтанке.ру" сообщили, что погибший был иностранцем, недавно ему исполнилось 34 года. Бетонная плита упала на него во время монтажа.

фото пресс-службы ГСУ СК по Петербургу