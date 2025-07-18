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Новости 18 июля 2025, 18:28

В комитете по транспорту рассказали, куда жаловаться на жару в автобусе

фото ЗакС политика В комитете по транспорту рассказали, куда жаловаться на жару в автобусе

Почти весь городской общественный транспорт Петербурга оборудован кондиционерами, сообщили в профильном комитете Смольного 18 июля. 

Так, в 70 процентах автобусов ГУП "Пассажиравтотранс" есть соответствующее оборудование. В "Горэлектротрансе" этот показатель составляет 74 %. "В рамках государственных контрактов все перевозчики обязаны соблюдать температурный режим в салоне транспортного средства", - напомнили в комитете по транспорту. 

При этом в ведомстве отметили, что пассажирам не следует открывать форточки и люки при работающих кондиционерах в автобусах и троллейбусах. А в часы пик при жаркой погоде может потребоваться больше времени для установления комфортной температуры в салоне.

На жару в общественном транспорте петербуржцы могут пожаловаться по телефонам:  (812) 576-55-55 (ГКУ "Организатор перевозок") и (812) 458-75-74 ("Пассажиравтотранс"). В "Горэлектротранс" жалобу можно направить на сайте организации.

Отметим, 18 июля депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев поинтересовался у горожан, работают ли в автобусах кондиционеры. Поучаствовать в опросе можно в telegram-канале парламентария.

Ранее на высокие температуры в салонах автобусов обращала внимание глава отделения "Справедливой России — За правду" в Петербурге Надежда Тихонова. В своем канале она опубликовала фото, на котором было видно монитор в салоне общественного транспорта с показателем температуры воздуха +40 градусов.  Тихонова планирует направить запрос о ситуации с кондиционерами в автобусах профильному вице-губернатору. 

фото ЗАКС.Ру


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