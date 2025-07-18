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Новости 18 июля 2025, 19:04

Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать российско-украинским переговорам

фото ЗакС политика Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать российско-украинским переговорам

Президент России Владимир Путин провел 18 июля телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер подчеркнул в ходе беседы свой настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Он также поблагодарил президента Турции за готовность и дальше содействовать проведению переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Оба президента выразили обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в Сирии и высказались за стабилизацию обстановки через диалог и укрепление национального согласия. Кроме того, лидеры двух стран обсудили дальнейшее развитие отношений России и Турции и договорились поддерживать контакт по всем затронутым вопросам.

Напомним, в начале июля Путин созванивался с президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тогда тоже обсуждались конфликты на Украине и Ближнем Востоке. 

фото с сайта Кремля


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