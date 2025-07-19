Депутат Барышников сыграл в шашки в новом сквере в Петергофе

На улице Жерновецкого в Петергофе открылся новый сквер, благоустроенный местной администрацией МО "Город Петергоф". На торжественном мероприятии 18 июля присутствовали депутат Заксобрания Михаил Барышников, глава округа Александр Шифман, а также глава Петродворцового района Александр Якушев.

Как отмечают в муниципалитете, участок земли между домами № 4 и № 6 был на балансе близлежащей школы и представлял собой заболоченную территорию. После передачи земли под контроль муниципалов здесь решили организовать благоустроенную зону отдыха со скамейками и столами для игры в шахматы и шашки.

"Для удобства жителей обустроены уютные места для отдыха с лавочками и специальными столиками для любителей настольных игр. Я даже решил продемонстрировал свое мастерство, сыграв партию в шашки", - написал Барышников в своих соцсетях. В чью пользу закончилась партия, парламентарий не уточнил.

Инициаторами проекта стали муниципальные депутаты МО "Город Петергоф" Анна Иванова, Екатерина Ильина, Иван Королев, Марина Кузнецова и Артем Макаров. Благоустройство прошло в рамках программы "Петербургские дворы".

Константин Леньков / Фото МО "Город Петергоф"