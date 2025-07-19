ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19 июля 2025, 11:50

Депутат Барышников сыграл в шашки в новом сквере в Петергофе

фото ЗакС политика Депутат Барышников сыграл в шашки в новом сквере в Петергофе

На улице Жерновецкого в Петергофе открылся новый сквер, благоустроенный местной администрацией МО "Город Петергоф". На торжественном мероприятии 18 июля присутствовали депутат Заксобрания Михаил Барышников, глава округа Александр Шифман, а также глава Петродворцового района Александр Якушев. 

Как отмечают в муниципалитете, участок земли между домами № 4 и № 6 был на балансе близлежащей школы и представлял собой заболоченную территорию. После передачи земли под контроль муниципалов здесь решили организовать благоустроенную зону отдыха со скамейками и столами для игры в шахматы и шашки.

"Для удобства жителей обустроены уютные места для отдыха с лавочками и специальными столиками для любителей настольных игр. Я даже решил продемонстрировал свое мастерство, сыграв партию в шашки", - написал Барышников в своих соцсетях. В чью пользу закончилась партия, парламентарий не уточнил. 

Инициаторами проекта стали муниципальные депутаты МО "Город Петергоф" Анна Иванова, Екатерина Ильина, Иван Королев, Марина Кузнецова и Артем Макаров. Благоустройство прошло в рамках программы "Петербургские дворы". 

Константин Леньков / Фото МО "Город Петергоф"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Барышников Михаил Иванович 
Иванова Анна Петровна 
Ильина Екатерина Юрьевна 
Королев Иван Дмитриевич 
Кузнецова Марина Александровна 
Макаров Артем Олегович 
Шифман Александр Викторович 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама