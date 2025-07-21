ФСБ задержала подозреваемого в сборе информации для украинских спецслужб

Сотрудники ФСБ в Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в сборе сведений об объектах Минобороны России и военной промышленности для украинских спецслужб, сообщил 21 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. Было возбуждено дело по статье о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый якобы мог установить контакт с украинскими спецслужбами и по их заданию собирать сведения об объектах оборонно-промышленного комплекса и Минобороны России. В опубликованном ФСБ видео задержания мужчина заявляет, что "приехал по координатам" и сделал фотографии зданий. По его словам, позднее по этим объектам якобы должен был произойти удар "80 дронами".

В пресс-службе ФСБ подчеркнули, что мужчина был заключен под стражу. В его отношении расследуется дело о содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). По этой статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в начале июня Кронштадтский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). По версии следствия, мужчина направил в мессенджере сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы.

фото: скриншот видео ФСБ