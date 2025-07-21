"Фонтанка.ру": концерт в честь Дня ВМФ пройдет в Кронштадте

Праздничный концерт в часть Дня Военно-морского флота России на Дворцовой площади не состоится, сообщила 21 июля "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре Петербурга. Вместо этого культурная программа пройдет в Кронштадте.

"В связи с изменением программы проведения Дня Военно-морского флота в 2025 году общегородская концертная программа состоится 27 июля на Якорной площади в Кронштадте. Концерт пройдет в течение всего дня", - приводит слова представителя комитета издание.

В ведомстве также рассказали, что в мероприятии будут задействованы военные творческие коллективы, эстрадные артисты и солисты музыкальных театров Петербурга. Также жители города смогут посетить культурную программу в военно-патриотическом парке культуры и отдыха „Патриот", также расположенном в Кронштадте.

Как отметила "Фонтанка.ру", контракт комитета по культуре на проведение мероприятий в честь Дня ВМФ на Дворцовой площади все еще значится в стадии исполнения. На организацию праздника ведомство выделило почти 40 млн рублей.

Напомним, ранее "Фонтанка.ру" также сообщала, что в этом году могут отменить Главный военно-морской парад. Официального заявления по этому вопросу от властей Петербурга пока не было. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале июля заявил, что Кремль проинформирует, "какие мероприятия будут происходить в рамках празднования Дня Военно-морского флота".

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Александра Беглова