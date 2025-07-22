Два американца, израильтянин и петербуржец задержаны из-за танцев у здания УФСБ

Израильтянин, петербуржец и два американца были доставлены в отдел полиции из-за танцев у здания управления ФСБ на Литейном проспекте в Петербурге, сообщила "Фонтанка.ру" 22 июля. В их отношении были составлены протоколы о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ).

Как сообщает издание, инцидент произошел вечером 21 июля. Тогда дежурный УФСБ позвонил в полицию, сообщив, что его коллеги задержали двух человек. По его словам, задержанные снимали фасад здания, а также агрессивно себя вели.

В итоге в отдел полиции были доставлены 20-летний петербуржец, гражданин Израиля и два молодых американца. Все четверо якобы решили станцевать у здания УФСБ по пути из Большой хоральной синагоги. Против задержанных были составлены протоколы о мелком хулиганстве, их поместили в камеру.

Напомним, в конце мая Первый Западный окружной военный суд отправил в тюрьму петербуржца, признанного виновным в поджоге входных дверей здания УФСБ на Литейном проспекте. Его приговорили к 10 годам лишения свободы по статье о теракте (ст. 205 УК РФ): первые два года срока молодой человек будет отбывать тюрьме, остальные 8 лет – в колонии строгого режима.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру