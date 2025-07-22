Обыски в редакции telegram-канала Baza связаны с делом о превышении полномочий

Следственные действия в редакции telegram-канала Baza cвязаны с делом о превышении полномочий (ст. 286 УК РФ), возбужденным в отношении полицейских, якобы передававших каналу информацию, сообщил 22 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Обыски в редакции Baza связаны с делом в отношении полицейских, сливавших информацию Telegram-каналу", - приводит издание слова собеседника агентства.

Об обысках в редакции telegram-канал сообщил утром 22 июля. В публикации Baza говорилось, что следственные действия проходят как в самом офисе, так и дома у главреда издания Глеба Трифонова. По утверждению telegram-канала, связи с Трифоновым у них нет, а его местонахождение неизвестно.

В соответствии с последней публикации в канале, силовики изъяли в редакции телефоны, компьютеры и документы. Как утверждает Baza, двое журналистов издания находятся без связи с правоохранителями, их процессуальный статус неизвестен. Одну из сотрудниц могли доставить в отдел полиции.

При этом в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ). Факты незаконной передачи информации полицейскими якобы были выявлены в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.

Напомним, в начале июня силовики провели обыски в редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге, а также по месту жительства нескольких ее сотрудников. По версии правоохранителей, представители издания якобы закупали данные из оперативных сводок у одного из сотрудников полиции.

Параллельно с обысками силовики задержали трех сотрудников Ura.ru: редактора Дениса Аллаярова и журналистов Анну Салымскую и Сергея Бодрова. Позднее все трое были отпущены после допроса в качестве свидетелей, однако спустя несколько часов Аллаяров был вновь задержан. На следующий день суд отправил Аллаярова под арест.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру