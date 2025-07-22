Депутат Штанникова проводит лето в Монголии

Член фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Ольга Штанникова во время парламентских "каникул" решила с семьей отправиться в Монголию. Кадрами из поездки депутат поделилась в своих соцсетях. Говоря о своих первых впечатлениях от поездки, Штаникова отметила обилие мяса в местной кухне, огромные порции и монгольское гостеприимство, а также интернет без ограничений.

"Если вам тесно и душно в пространстве города, можно поехать в "страну голубого неба", где время не спешит, а горизонты кажутся бесконечными. Монголия — это место, где ощущаешь себя частицей чего-то древнего и настоящего. Юрты, современные гостиницы, машины, в основном праворульные Prius, и табуны лошадей, двугорбые верблюды, бескрайние степи — всё соседствует рядом", - написала Штанникова.

Так, парламентарий посетила Буддийский монастырь Гандантэгченлин в столице Монголии, Улан-Баторе. Увидела памятник Чингисхану, одну из крупнейших конных статуй в мире. Также Штанникова поделилась фотографией обо — места поклонения духам в монгольской культуре, представляющую из себя груду камней.

Отметим, по данным монгольского национального информагентства МОНЦАМЭ, в первом полугодии 2025 года среди иностранных граждан, въезжающих на территорию Монголии, четверть — россияне.

Напомним, перед завершением парламентского сезона ЗАКС.Ру спрашивал у депутатов Заксобрания, как они собираются провести лето. Подробнее — читайте в нашем материале.

Константин Леньков / Фото Ольга Штанникова