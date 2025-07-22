ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 22 июля 2025, 13:40

Депутат Штанникова проводит лето в Монголии

фото ЗакС политика Депутат Штанникова проводит лето в Монголии

Член фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга Ольга Штанникова во время парламентских "каникул" решила с семьей отправиться в Монголию. Кадрами из поездки депутат поделилась в своих соцсетях. Говоря о своих первых впечатлениях от поездки, Штаникова отметила обилие мяса в местной кухне, огромные порции и монгольское гостеприимство, а также интернет без ограничений. 

"Если вам тесно и душно в пространстве города, можно поехать в "страну голубого неба", где время не спешит, а горизонты кажутся бесконечными. Монголия — это место, где ощущаешь себя частицей чего-то древнего и настоящего. Юрты, современные гостиницы, машины, в основном праворульные Prius, и табуны лошадей, двугорбые верблюды, бескрайние степи — всё соседствует рядом", - написала Штанникова. 

Так, парламентарий посетила Буддийский монастырь Гандантэгченлин в столице Монголии, Улан-Баторе. Увидела памятник Чингисхану, одну из крупнейших конных статуй в мире. Также Штанникова поделилась фотографией обо — места поклонения духам в монгольской культуре, представляющую из себя груду камней. 

Отметим, по данным монгольского национального информагентства МОНЦАМЭ, в первом полугодии 2025 года среди иностранных граждан, въезжающих на территорию Монголии, четверть — россияне. 

Напомним, перед завершением парламентского сезона ЗАКС.Ру спрашивал у депутатов Заксобрания, как они собираются провести лето. Подробнее — читайте в нашем материале

Константин Леньков / Фото Ольга Штанникова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Штанникова Ольга Олеговна 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама