Разумишкин показал, как благоустроят пространство у Василеостровского рынка

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин показал, как будет выглядит пространство возле Василеостровского рынка, которое хотят благоустроить до конца лета. Соответствующие изображения он опубликовал 22 июля в своем Telegram-канале.

Разумишкин подчеркнул, что на месте пространства появится благоустроенная пешеходная зона. Общая площадь пешеходных дорожек, которые планируют возвести на территории, составит порядка 2 тысяч квадратных метров. Они будут покрыты плиткой с добавлением гранитной крошки.

Кроме того, в рамках благоустройства пространства будут высажены шесть кленов, а также установлены детские качели, удобные лавочки, урны и ограждающие столбики. Наконец, на территории разместят велосипедные площадки и "эстетичные декорации".

В заключении Разумишкин напомнил, что в 2026 году запланировано благоустройство сквера Николая Берзарина на Среднем проспекте В.О. и зеленого бульвара на 19-й линии В.О. По словам вице-губернатора, работы по проектированию благоустройства сквера Берзарина будут выполнены в следующем году с учетом мнения жителей района.

Он также рассказал, что на зеленом бульваре, который расположится на 19-й линии В.О. между Средним и Малым проспектами В.О., сделают дорожки и установят освещение, скамейки и урны.

Напомним, в конце мая губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского Заксобрания Александр Бельский вместе с Разумишкиным открыли новый светомузыкальный фонтан в сквере Александра Володина на Васильевском острове.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Разумишкина