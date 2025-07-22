ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 22 июля 2025, 16:59

Разумишкин показал, как благоустроят пространство у Василеостровского рынка

фото ЗакС политика Разумишкин показал, как благоустроят пространство у Василеостровского рынка

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин показал, как будет выглядит пространство возле Василеостровского рынка, которое хотят благоустроить до конца лета. Соответствующие изображения он опубликовал 22 июля в своем Telegram-канале. 

Разумишкин подчеркнул, что на месте пространства появится благоустроенная пешеходная зона. Общая площадь пешеходных дорожек, которые планируют возвести на территории, составит порядка 2 тысяч квадратных метров. Они будут покрыты плиткой с добавлением гранитной крошки.

Кроме того, в рамках благоустройства пространства будут высажены шесть кленов, а также установлены детские качели, удобные лавочки, урны и ограждающие столбики. Наконец, на территории разместят велосипедные площадки и "эстетичные декорации".

photo_2025-07-21_17-01-02 (2).jpg (142 KB)

В заключении Разумишкин напомнил, что в 2026 году запланировано благоустройство сквера Николая Берзарина на Среднем проспекте В.О. и зеленого бульвара на 19-й линии В.О. По словам вице-губернатора, работы по проектированию благоустройства сквера Берзарина будут выполнены в следующем году с учетом мнения жителей района.

Он также рассказал, что на зеленом бульваре, который расположится на 19-й линии В.О. между Средним и Малым проспектами В.О., сделают дорожки и установят освещение, скамейки и урны.  

Напомним, в конце мая губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского Заксобрания Александр Бельский вместе с Разумишкиным открыли новый светомузыкальный фонтан в сквере Александра Володина на Васильевском острове. 

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Разумишкина


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 
Разумишкин Евгений Николаевич






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама