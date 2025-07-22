Журналиста Дудя* заочно арестовали по делу о неисполнении обязанностей иноагента

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя* по делу о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщила 22 июля пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Его также объявили в международный розыск.

Как говорится в публикации пресс-службы, суд избрал журналисту меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Срок будет отсчитываться с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции в Россию.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Дудь* также был объявлен в международный розыск.

Напомним, уголовное преследование в отношении журналиста за неисполнение обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) было инициировано прокуратурой в конце июня. Как отметили в надзорном ведомстве, признанный иностранным агентом Дудь* дважды в течение года привлекался к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента в распространяемых им материалах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), и продолжал размещать публикации без соответствующей пометки. Уголовное дело против Дудя* Следком возбудил 1 июля.

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр иностранных агентов

фото: ЗАКС.Ру