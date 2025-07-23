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Новости 23 июля 2025, 14:22

Редактора Ura.ru Сергеева отпустили после допроса в СК

фото ЗакС политика Редактора Ura.ru Сергеева отпустили после допроса в СК

Регионального редактора издания Ura.ru Игоря Сергеева допросили в СУ СКР по Свердловской области, сообщил 23 июля "Коммерсант". 

Утром в среду редакция Ura.ru заявила, что Сергеев мог быть задержан. После того как он сообщил коллегам, что его везут на допрос, его адвокаты некоторое время не могли с ним связаться и узнать его местоположение, как заявляли в редакции Ura.ru. Однако позже информацию о задержании опровергли. Источники "Коммерсанта" сообщили, что Сергеев находится в статусе свидетеля и его доставили в СК для проведения следственного действия.  

Напомним, в начале июня силовики провели обыски в редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге, а также по месту жительства нескольких ее сотрудников. По версии правоохранителей, представители издания якобы закупали данные из оперативных сводок у одного из сотрудников полиции.

Параллельно с обысками силовики задержали трех сотрудников Ura.ru: редактора Дениса Аллаярова и журналистов Анну Салымскую и Сергея Бодрова. Позднее все трое были отпущены после допроса в качестве свидетелей, однако спустя несколько часов Аллаяров был вновь задержан. На следующий день суд отправил Аллаярова под арест

фото ЗАКС.Ру


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