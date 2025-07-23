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Новости 23 июля 2025, 18:06

Госдума приняла 354 закона за весенне-летнюю сессию

фото ЗакС политика Госдума приняла 354 закона за весенне-летнюю сессию

Депутаты Государственной думы завершили восьмую сессию текущего созыва, сообщается 23 июля на сайте нижней палаты парламента. 

Новый сезон работы парламентариев начнется 2 сентября. Первые две недели депутаты будут работать в своих избирательных округах, отметили в Госдуме. 

"Принято 354 закона. Из них 7% — это законы прямого действия, самый высокий показатель за все предыдущее время", - подвел итог спикер парламента Вячеслав Володин. 

В ходе своего выступления во время заключительного в сезоне пленарного заседания Володин также назвал приоритетные темы работы на осень. Среди них, в частности, защита граждан от мошенников и улучшение демографической ситуации в стране. 

Депутат Государственной думы от Петербурга и бывший спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров в своем Telegram-канале отметил, что "каникулы" между парламентскими сессиями не повод прекращать работу.  "Хотелось бы подчеркнуть, что завершение весенней сессии - не повод для паузы. Работа Государственной Думы над новыми законопроектами продолжается в Комитетах Государственной Думы и рабочих группах", - написал депутат.

Другой представитель Петербурга, но от партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем канале похвастался, что его партия впервые заняла первое место по числу внесенных инициатив. По его словам,  СРЗП в весенне-летнюю сессию внесла в Госдуму 207 проектов. На втором месте, по его подсчетам, оказалась  ЛДПР с  203 инициативами, далее следует "Единая Россия" со 149 предложенными документами. 

фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Макаров Вячеслав Серафимович 
Миронов Сергей Михайлович 






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