Госдума приняла 354 закона за весенне-летнюю сессию

Депутаты Государственной думы завершили восьмую сессию текущего созыва, сообщается 23 июля на сайте нижней палаты парламента.

Новый сезон работы парламентариев начнется 2 сентября. Первые две недели депутаты будут работать в своих избирательных округах, отметили в Госдуме.

"Принято 354 закона. Из них 7% — это законы прямого действия, самый высокий показатель за все предыдущее время", - подвел итог спикер парламента Вячеслав Володин.

В ходе своего выступления во время заключительного в сезоне пленарного заседания Володин также назвал приоритетные темы работы на осень. Среди них, в частности, защита граждан от мошенников и улучшение демографической ситуации в стране.

Депутат Государственной думы от Петербурга и бывший спикер городского ЗакСа Вячеслав Макаров в своем Telegram-канале отметил, что "каникулы" между парламентскими сессиями не повод прекращать работу. "Хотелось бы подчеркнуть, что завершение весенней сессии - не повод для паузы. Работа Государственной Думы над новыми законопроектами продолжается в Комитетах Государственной Думы и рабочих группах", - написал депутат.

Другой представитель Петербурга, но от партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем канале похвастался, что его партия впервые заняла первое место по числу внесенных инициатив. По его словам, СРЗП в весенне-летнюю сессию внесла в Госдуму 207 проектов. На втором месте, по его подсчетам, оказалась ЛДПР с 203 инициативами, далее следует "Единая Россия" со 149 предложенными документами.

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