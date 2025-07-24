Кроссовер за 3 млн рублей понадобился администрации МО "Владимирский округ"

Местная администрация МО "Владимирский округ" намерена приобрести новый легковой автомобиль, чему свидетельством объявленный электронный аукцион на портале госзакупок. Как следует из представленной документации, муниципалы нацелились на продукцию китайского автопроизводителя Haval, причем заплатить они готовы до 3 млн рублей.

К закупке приложена копия разрешения Минпромторга на покупку зарубежного промышленного изделия. В соответствии с бумагой муниципалы получили одобрение покупки полноприводного кроссовера Haval F7.

Заказчик рассчитывает получить пятиместную машину с роботизированной коробкой передач. Материалом салона указана искусственная кожа. Автомобиль должен обладать подогревом передних и задних сидений, стеклоподъемниками четырех дверей, мультимедийной системой с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем, климат-контролем, беспроводной зарядкой и восемью динамиками аудиосистемы.

Также в документации обозначены круиз-контроль, боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием, задние датчики парковки, датчик дождя и света, система бесключевого доступа, электрообогрев лобового стекла, система мониторинга слепых зон и ряд иных опций. Цвет кузова должен быть синим.

Ранее ГБАУ "Смольнинское" приобрело 10 премиальных китайских седанов Hongqi на общую сумму 57,2 млн рублей. Автопредприятие занимается обслуживанием чиновников и депутатов Петербурга. Выбранная марка известна тем, что ею пользуется руководство КНР и Коммунистической партии Китая.

Андрей Казарлыга, фото: unsplash