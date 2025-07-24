Беглов выразил соболезнования главе Амурской области в связи с крушением самолета Ан-24

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования главе Амурской области Василию Орлову в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24, сообщила пресс-служба Смольного 24 июля. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

"От имени Правительства Санкт-Петербурга и петербуржцев выражаю Вам и жителям Амурской области глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате крушения самолета Ан-24. Петербуржцы скорбят, разделяют горе, постигшее Амурскую область", - приводит слова Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга также передал слова сочувствия родным и близким. Беглов пожелал им сил и стойкости.

Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" 24 июля следовал по маршруту Хабаровск - Благовещенск – Тында. Около 13:00 по местному времени (1 утра по московскому) судно перестало выходить на связь в нескольких километрах от города Тында. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, самолет пропал с радаров после захода на второй круг во время посадки.

Позднее обломки самолета были обнаружены на склоне горы в 16 км от Тынды. Предварительно, все находившиеся на борту погибли. Согласно данным оперативных служб, на борту находилось 46 человек, включая двоих детей и шесть членов экипажа. При этом губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в самолете могли находиться 49 человек: из них 43 пассажира, включая пять детей, и шесть членов экипажа.

По факту пропажи самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть более трех лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ). В Иркутской области по факту крушения судна был создан специальный штаб. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин учредил правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета, ее возглавил глава Минтранса Андрей Никитин.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру