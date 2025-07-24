Суд взыскал 300 тысяч рублей компенсации из-за падения женщины у площади Восстания

Куйбышевский районный суд Петербурга взыскал с СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства" 300 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за падения женщины на льду, сообщила объединенная пресс-служба судов города 24 июля. Пострадавшая сломала шейку бедра.

Иск к Центральному управлению региональных дорог и благоустройства подала Марина Яровая. Как установил суд, 17 декабря 2024 года Яровая поскользнулась на неубранном ото льда и снега тротуаре у дома № 2 по площади Восстания и получила закрытый перелом шейки бедра. Женщина была госпитализирована на скорой помощи, ей провели операцию. С 26 декабря Яровая находится на амбулаторном лечении. В качестве компенсации морального вреда женщина просила взыскать с учреждения 300 тысяч рублей.

Представитель ответчика возразил против требований Яровой, указав, что место падения, хоть и находится в ведении Центрального управления региональных дорог, должно было убираться ООО "УК ТехСтрой". В связи с этим госучреждение посчитало себя ненадлежащим ответчиком.

Суд с этими доводами не согласился. Он разъяснил, что Центральное управление региональных дорог не освободило себя от ответственности за содержание участков, передав часть работ "УК ТехСтрой". В связи с этим суд взыскал с учреждения 300 тысяч рублей в пользу Яровой, а также 6 тысяч рублей госпошлины.

Напомним, в начале июля петербургский суд обязал ТСЖ "Комендантский 34. Второй пусковой" выплатить 150 тысяч рублей компенсации пенсионерке, поскользнувшейся у выхода из парадной. Организация пыталась оспорить решение, но апелляционный суд оставил его в силе.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру