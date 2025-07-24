Панов предложил привлекать китайских блогеров к продвижению Петербурга

Депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому с предложением привлекать блогеров из Китая для популяризации туризма в Петербурге, сообщила 24 июля "Парламентская газета". По мысли парламентария, для этих целей следовало бы пригласить 10 популярных блогеров-миллионников из КНР.

В своем обращении Панов отметил, что укрепление связей между Россией и КНР приобретает все более масштабные формы, в связи с чем региональные власти ищут новые, более эффективные формы взаимодействия для продвижения своего потенциала. При этом он привел в пример опыт привлечения блогера Ян Жуньсинь, известной как Даньдань, к освещению ярмарки "Сделано в России" в мае 2025 года, состоявшейся в московском парке "Зарядье". За шесть часов стрима блогер смогла обеспечить продажи российской продукции на совокупную сумму в 1 млрд рублей.

Даньдань в прямом эфире демонстрировала и пробовала российские товары. Всего за время стрима она представила своей аудитории около ста наименований. Как отмечает "Парламентская газета", только за первый час эфира ее подписчики потратили более 152 млн рублей на приобретение продукции из России. При этом некоторые производители позже говорили, что за несколько минут их продажи достигли уровня поставок в федеральные торговые сети.

Подобный пример вдохновил Панова, который предложил использовать его для продвижения культурного, туристического и экономического потенциала Петербурга среди жителей КНР.

Отметим, что сам Панов уделяет немало места в своем Telegram-канале вопросам взаимодействия с КНР. Депутат и сам приезжал с визитами в Китай в составе официальных делегаций, в последний раз это произошло в апреле. В июле он встречался в Петербурге с генконсулом КНР Ло Чжаньхуэем.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру